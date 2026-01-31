Emlak vergisi ödeme tarihleri 2026: İşte oranlar ve taksit tarihleri

Milyonlarca mülk sahibini yakından ilgilendiren 2026 yılı emlak vergisi takvimi belli oldu. Vatandaşlar, gecikme faiziyle karşılaşmamak için 2026 emlak vergisine dair ayrıntıları yakından takip ediyor. İşte 2026 yılı emlak vergisi oranları ve ödeme tarihleri…

Ev, arsa ve iş yeri sahiplerini ilgilendiren 2026 emlak vergisi için ödeme takvimi belli oldu.

Belediyeler aracılığıyla tahsil edilen emlak vergisi iki taksit halinde ödeniyor.

Belirlenen tarihlerde ödeme yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak. Peki, emlak vergisi taksit ödeme tarihleri ne zaman?

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİYOR?

Konut, arsa ve iş yeri sahiplerinin yükümlü olduğu emlak vergisi, iki taksit halinde tahsil edilecek.

Buna göre ilk taksit 1 Mart itibarıyla başlayacak ve 31 Mayıs tarihine kadar sürecek.

İkinci taksit ödemeleri ise 1 Kasım'da başlayacak ve 30 Kasım tarihine kadar devam edecek.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi ödemelerinde mükelleflere birden fazla alternatif sunuluyor. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden birkaç adımda işlemlerini tamamlarken, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi aracılığıyla da borç sorgulama ve ödeme yapabiliyor.

Bunun yanı sıra bankaların mobil uygulamaları ve internet bankacılığı üzerinden de ödeme yapılabiliyor.

Dijital kanalları tercih etmeyenler için ise belediyelerin tahsilat vezneleri ile vergi dairelerinden işlemler tamamlanabiliyor.

2026 EMLAK VERGİSİ ORANLARI

BÜYÜKŞEHİRLERDE UYGULANACAK ORANLAR:

Meskenler: Binde 2

İş yerleri: Binde 4

Arsalar: Binde 6

Araziler: Binde 2

BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE UYGULANACAK ORANLAR:

Meskenler: Binde 1

İş yerleri: Binde 2

Arsalar: Binde 3

Araziler: Binde 1

Kaynak: Haber Merkezi