Kulu OSB’de jandarma karakol binasının temeli atıldı

Organize Sanayi Bölgesinin güvenliğinin sağlanması amacıyla planlanan Jandarma Karakolunun ilçe ve bölge için hayırlı olması temennisinde bulunan Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, ardından temel atma törenini gerçekleştirdi.
Tören sonrası Kaymakam Canpolat, inşası devam eden Organize Sanayi Bölgesi (OSB) İdari Binası çalışmalarını yerinde inceledi.
Düzenlenen törene, Kaymakam ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Canpolat, Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, İlçe Jandarma Komutanı Metehan Osman Hasdemir, OSB Müteşebbis Heyet Üyeleri, OSB Bölge Müdürü Ömer Faruk Yalınız ve davetliler katıldı.
(Ali Asım Erdem)