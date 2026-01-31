GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,63
EURO
51,63
STERLİN
59,75
GRAM
7.331,39
ÇEYREK
12.041,17
YARIM ALTIN
23.956,08
CUMHURİYET ALTINI
47.761,64
GÜNCEL Haberleri

Küfür eden çaycıyı uyardı bir gözünü kaybetti

- Güncelleme Tarihi:

Küfür eden çaycıyı uyardı bir gözünü kaybetti
Adana’da bir dolmuş şoförü, durakta küfürlü konuşan çaycıyı uyardığı için önce darp edildi ardından duraktaki yönetici tarafından kırık çay bardağıyla sol gözüne vurulup kör kaldı. Şoför, 2 yıldır süren mahkemeye rağmen saldırganın tutuklanmamasına tepki gösterdi.

Olay, geçtiğimiz 17 Şubat 2024'te merkez Seyhan ilçesi'ne bağlı Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir dolmuş durağında meydana geldi. İddiaya göre, şoför Serkan Tecirli (46), sefer dönüşü durağa geldiği sırada çaycı M.A.'nın küfürlü konuşmasından rahatsız olup M.A.'yı uyardı. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı ve kooperatif yöneticilerinden M. Y. (45), Tecirli'ye tekme ve yumrukla saldırdı. Diğer şoförlerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı.

Çay bardağıyla gözüne vurdu

Kavgadan bir süre sonra Tecirli, çay içen M.Y.'nin yanına konuşmak için gitti. Bu sırada M.Y., elindeki çay bardağıyla Tecirli'nin önce başına vurdu ardından da kırılan bardakla Tecirli'yi sol gözünden yaraladı. Aldığı darbeyle sersemleyen Tecirli, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Bu anlar ise duraktaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Serkan Tecirli, M.Y.'den şikayetçi oldu.

Olaydan sonra ifade veren M.Y., "Üzerime gelip, bana saldırınca elimdeki bardakla ona vurdum. Arbede sırasında bardak yüzüne geldi. Bardağın kırık olduğunu bilmiyordum, isteyerek yapmadım" dedi. Adliyeye sevk edilen M.Y., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tecirli ise yapılan müdahale ve çeşitli tedavilere rağmen sol gözünün görme kabiliyetini kaybetti.

Dava açıldı

Olayla ilgili Adana 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın, 2 Ekim 2025'te görülen 2'nci duruşmasında M.Y., Serkan Tecirli'nin kendisine küfredip, saldırdığını söyledi. Tanıklardan 2'si Tecirli'nin küfretmediğini belirtirken, M.A. ise Tecirli'nin M.Y.'ye küfredip, saldırdığını söyledi. Savcılık, sanık M.Y.'nin ‘Kasten yaralama' suçu ve ‘Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama', ‘Duyulardan veya organlardan birinin işlevini yitirmesi' maddelerinden cezalandırılmasını istedi. Duruşma 10 Mart 2026 tarihine ertelendi.

"Uyardım, gözümden oldum"

Yaşadıklarını gazetecilere anlatan Serkan Tecirli, "Önce çay bardağıyla alnıma, sonrada gözüme vurup beni kör bıraktı. Bu şahıs 5 ay boyunca saklandı, ifade dahi vermedi. 5.ayın sonunda avukatıyla gidip ifade verdi ve serbest bırakıldı. Görüntüler ortada. Sokakta çocuklar dahi birbirlerine küfür etse, onlara bile güzel konuşun diye uyarılarda bulunuyorum ancak ben uyardım, gözümden oldum" ifadelerini kullandı.

Şuanda çalışamadığını ve saldırganın ceza almasını istediğini belirten Tecirli, "Beni kör bıraktı ve ceza almadı. İçimde hırs birikiyor. Şuanda eve hapsolmuş durumdayım, çıkamıyorum dışarı. Ekonomik özgürlüğüm tamamen bitti, şoförlük yapmam imkansız, beni kısıtladılar" diye konuştu.

Anne Keziban Tecirli ise, evladını kör bırakan saldırıyı yapan şahsın tutuklanıp hak ettiği cezayı çekmesini istediğini söyledi. 

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER