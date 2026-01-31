Minibüs şarampole devrildi: 2 ölü 6 yaralı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Irak uyrukluları taşıyan Mohsın Mohammed Shareef Saeed Al-Hayo yönetimindeki minibüs, D-400 kara yolu Yolaçan köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Nabel Oahab Jasem Jasem, Ahmet Mohammed Shareef Saeed Al-Hayo, Shareef Mustafa Husseın Chachan, Rıhab Waleed Ahmet Al Tawaeel, Shareef Thaaer Mohammed Al Hayo, Safwan Salah Mohammed ve Khalıd Mohammed Shareef Saeed Al-Hayo yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Cizre ve İdil devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Nabel Oahab Jasem Jasem ile Ahmed Mohammed Shareef Saeed Al-Hayo, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”