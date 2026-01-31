Potada rakip Kocaeli!

16 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 4. sırada yer alan Konya ekibi, 7 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 13. sırada yer alan rakibine karşı kazanmak için parkeye çıkacak. Konya Büyükşehir Belediyespor ile Kocaeli Büyükşehir Belediyespor arasında; 1 Şubat Pazar günü Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.45'te başlayacak.
Yeniden seri istiyor!
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Konya Büyükşehir Belediyespor, yaşadığı kritik kayıplarla süreci biraz uzattı. Zirveyle arasında tek galibiyetlik fark bulunan sarı-siyahlılar, yeni bir galibiyet serisi oluşturarak sezonun kalan bölümlerinde en iyisini ortaya koymaya çalışacak.
(Hasan Yıldırım)