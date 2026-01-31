Yol verme tartışması kavgaya dönüştü Uçan tekmelerin bedeli ağır oldu
Bursa’da iki sürücü arasında ’yol verme’ tartışması nedeniyle çıkan kavgada tarafların birbirine uçan tekmeyle saldırdığı anlar kameraya yansırken, görüntüler üzerine harekete geçen polis iki sürücüyü de gözaltına aldı. Sürücülerin ehliyetine el konuldu, idari ceza uygulanıp, psikotekniğe sevk edildi.
Bursa-İzmir yolu üzerinde ‘yol verme' meselesi nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı. Araçlarından inen taraflar birbirlerine uçan tekmeyle saldırdı. Korku dolu anlar kameraya yansırken, tarafları yoldan geçen kurye ve çevredeki sürücüler ayırdı.
Görüntüler üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavga eden sürücülerin Serkan K. ile Emirhan A. olduğunu tespit etti. İki sürücü gözaltına alındı. Polis ekiplerince sürücülere toplamda 13 bin lira idari ceza uygulandı.
Öte yandan aday sürücü olduğu öğrenilen Emirhan A.'nın ehliyetine süresiz el konulurken, diğer sürücünün de ehliyetine el konulup psikotekniğe sevk edildi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.
