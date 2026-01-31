GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
18 il için kuvvetli yağış uyarısı

18 il için kuvvetli yağış uyarısı
Ege ve Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile yurdun güneydoğusunda beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 18 il için “sarı“ kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış beklenen Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Hatay, Mersin, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Osmaniye ile karla karışık yağmur beklenen Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Batman ve Şırnak için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi sürüyor.

Hava sıcaklığı güneydoğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

