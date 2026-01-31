Santral işçilerini taşıyan servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Edinilen bilgilere göre, kaza, gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Kangal Termik Santral işçilerini taşıyan C.C. idaresindeki servis otobüsü, Kangal 8'inci kilometre mevkiinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarına kaydı.
6 işçi yaralandı
Meydana gelen kazada 6 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası yol kenarına kayan otobüs, yapılan uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden kaldırılarak yoldan çekildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA