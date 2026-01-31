GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Santral işçilerini taşıyan servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Santral işçilerini taşıyan servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
Sivas’ın Kangal ilçesinde Torku’nun iştiraki olduğu Konyaşeker firması tarafından işletilen Kangal Termik Santrali’nde çalışan işçileri taşıyan servis otobüsü, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada 6 işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Kangal Termik Santral işçilerini taşıyan C.C. idaresindeki servis otobüsü, Kangal 8'inci kilometre mevkiinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarına kaydı.

6 işçi yaralandı

Meydana gelen kazada 6 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası yol kenarına kayan otobüs, yapılan uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden kaldırılarak yoldan çekildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

