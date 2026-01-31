GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya siyasetinin acı kaybı! Hacı Ali Bozdam hayatını kaybetti

Cumali Özer
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya siyasetinin acı kaybı! Hacı Ali Bozdam hayatını kaybetti

Konya siyasetinin simge isimlerinden, Anavatan Partisi Konya İl Teşkilatı'nın kurucuları arasında yer alan Hacı Ali Bozdam vefat etti.

Konya siyasetinde iz bıraktı

Uzun yıllar Konya siyasetinde aktif görevler üstlenen Hacı Ali Bozdam, özellikle Anavatan Partisi'nin Konya'daki teşkilatlanma sürecinde önemli rol oynadı. Bozdam, siyasi çalışmaları ve duruşuyla kentte saygı duyulan isimler arasında yer aldı.

Cenaze programı belli oldu

Merhum Hacıali Bozdam'ın cenazesi, 31 Ocak 2026 Cumartesi günü, (Bugün) Hacıveyis Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Üçler Mezarlığı'nda defnedilecek.

Hacıali Bozdam'ın vefatı, ailesi, yakınları ve Konya siyaset camiasında üzüntüyle karşılandı. Merhum Bozdam'a Allah'tan rahmet; yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Hacı Ali Bozdam kimdir?

Hacı Ali Bozdam, 1935 yılında Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Üyük Köyü'nde dünyaya geldi.

"Hocalar sülalesi” olarak bilinen köklü bir aileden gelen Bozdam, çocuk yaşlardan itibaren medrese eğitimi aldı. Babası Hüseyin Bozdam köy hatibi, annesi Münevver Hanım ise ev hanımıydı.

Dedeleri ve amcaları imamlık ve köy hizmetlerinde bulunmuş; aile Konya kırsalında ilmi ve ahlaki duruşuyla tanınmıştı. Henüz 13-14 yaşlarında ailesinin sorumluluğunu üstlenerek olgunluk gösterdi.

Hacı Ali Bozdam'ın siyasi hayatı, 1961 yılında Adalet Partisi Çumra İlçe Teşkilatı'nın kurucuları arasında yer almasıyla başladı.

Genç yaşına rağmen parti içinde saygı gören bir isim oldu; uzlaştırıcı tavrı ve sağduyulu yaklaşımıyla parti içi anlaşmazlıkların çözümünde etkin rol oynadı.

1983 yılında Anavatan Partisi'nin (ANAP) kuruluşunda Konya'da öncülerden biri olarak görev aldı. Parti teşkilatlanmasında ve yerel siyasette belirleyici rol üstlendi.

İş hayatında da aktif olan Bozdam, Almanya'da çalıştıktan sonra Konya'ya dönerek kumaş ticareti ve erkek giyim imalatı sektöründe başarılı oldu ve birçok kişiye istihdam sağladı. 

(Cumali Özer)

