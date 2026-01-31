Konya’nın saklı cenneti! Çetmi Şelalesi karla kaplandı
- Güncelleme Tarihi:
Konya’nın Taşkent ilçesinde yer alan Çetmi Kanyonu, doğal güzellikleri ve etkileyici manzarasıyla bölgeye gelen doğa tutkunlarını adeta büyülüyor.
Konya'nın Taşkent ilçesinde yer alan Çetmi Kanyonu ve ortasından akan çayın oluşturduğu "Ayboğazı" olarak da bilinen Çetmi Şelalesi, doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.
Kışın farklı bir güzellik
Etrafı sarp dağlarla çevrili, uçurum ve düzlüklerin birbirini tamamladığı kanyon ve civarı, kar yağışının ardından farklı bir güzelliğe büründü.
Ayboğazı: Konya'nın gizli şelalesi
Bölge halkı tarafından Ayboğazı olarak adlandırılan Çetmi Şelalesi, yaz aylarında da ziyaretçi çekiyor ancak kış mevsiminde karla kaplı manzarasıyla farklı bir görsel şölen sunuyor. Sarp kayalıklar arasından akan suyun sesi ve çevredeki doğanın sessizliği, bölgeyi adeta bir kaçış noktası haline getiriyor.
