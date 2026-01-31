Fenerbahçe Kongre Üyesi Ahmet Çelebi Vefat Etti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulübün üyelerinden biri olan Ahmet Çelebi hayatını kaybetti.
Cenaze Töreni Yarın İstanbul'da Düzenlenecek
Ahmet Çelebi'nin son yolculuğuna uğurlanacağı programın detayları belli oldu.
Merhumun cenazesi, 1 Şubat 2026 Pazar günü ikindi namazını müteakip Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kaldırılacaktır. Kılınacak cenaze namazının ardından Çelebi'nin cenazesi defnedilecek.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Taziye Mesajı
Kulübün resmi internet sitesinden yayımlanan mesajda, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.
