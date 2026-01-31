GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Fenerbahçe Kongre Üyesi Ahmet Çelebi Vefat Etti

- Güncelleme Tarihi:

Fenerbahçe Kongre Üyesi Ahmet Çelebi Vefat Etti
Fenerbahçe Spor Kulübü, Ahmet Çelebi’nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulübün üyelerinden biri olan Ahmet Çelebi hayatını kaybetti.

Cenaze Töreni Yarın İstanbul'da Düzenlenecek

Ahmet Çelebi'nin son yolculuğuna uğurlanacağı programın detayları belli oldu.

Merhumun cenazesi, 1 Şubat 2026 Pazar günü ikindi namazını müteakip Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kaldırılacaktır. Kılınacak cenaze namazının ardından Çelebi'nin cenazesi defnedilecek.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Taziye Mesajı

Kulübün resmi internet sitesinden yayımlanan mesajda, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.

Kaynak: Haber Merkezi

