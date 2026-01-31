GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,62
EURO
51,62
STERLİN
59,73
GRAM
7.350,01
ÇEYREK
12.065,17
YARIM ALTIN
24.003,94
CUMHURİYET ALTINI
47.857,08
KONYA Haberleri

Konyalılar dikkat! AKOM’dan 22 ilçe için kuvvetli rüzgar uyarısı geldi

- Güncelleme Tarihi:

Konyalılar dikkat! AKOM’dan 22 ilçe için kuvvetli rüzgar uyarısı geldi
Konya AKOM, 1 Şubat Pazar akşamı başlayacak kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle şehrin kuzey ve batı kesimlerini uyardı. Vatandaşların olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), etkili olması beklenen hava muhalefetine ilişkin önemli bir duyuru yayınladı.

Yapılan açıklamada, şehrin kuzey ve batı kesimlerinde güney yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

Fırtına Uyarısı Yapılan İlçeler

AKOM tarafından paylaşılan bilgilere göre, olumsuz hava koşullarının özellikle şehrin kuzey ve batı aksında yer alan ilçelerde etkisini göstermesi bekleniyor.

Uyarı kapsamındaki ilçeler; Taşkent, Çeltik, Güneysınır, Yalıhüyük, Beyşehir, Cihanbeyli, Hadim, Kadınhanı, Seydişehir, Akören, Derebucak, Ahırlı, Derbent, Tuzlukçu, Akşehir, Bozkır, Doğanhisar, Ilgın, Sarayönü, Yunak, Altınekin ve Hüyük olarak sıralandı.



Bunlara Karşı Dikkatli Ve Tedbirli Olunmalı

AKOM yetkilileri, fırtınaya bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Özellikle çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri gibi risklerin yanı sıra soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı da dikkatli olunması gerektiği ifade edildi

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER