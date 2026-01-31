GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 31 Ocak 2026 Cumartesi

Konya’da bugün vefat edenler 31 Ocak 2026 Cumartesi
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 31 Ocak 2026 Cumartesi günü vefat eden 8 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

ZEKERİYA AĞAÇKUYU

KARABAĞ
01-05-1948

ARAPLAR MEZARLIĞI

NASUH AKKAN

SELÇUKLU
29-12-2025

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

HALİL İBRAHİM SAYAR

SİLLE
16-10-1923

MUSALLA MEZARLIĞI

BEBEK EL AZİZ


30-01-2026

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

RAFİYE EMEK

HACINUMAN
15-02-1950

ALİYENLER MEZARLIĞI

HACI ALİ BOZDAM

TAŞAĞIL
14-01-1936

ÜÇLER MEZARLIĞI

İBRAHİM AYDOĞAN

KARAPINAR
01-01-1942

ÜÇLER MEZARLIĞI

KADİR EKECİK

KIZÖREN
23-01-1969

TEM MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

