Konya’da bugün vefat edenler 31 Ocak 2026 Cumartesi

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
ZEKERİYA AĞAÇKUYU
|
KARABAĞ
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
NASUH AKKAN
|
SELÇUKLU
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
HALİL İBRAHİM SAYAR
|
SİLLE
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
BEBEK EL AZİZ
|
|
İŞGALAMAN MEZARLIĞI
|
RAFİYE EMEK
|
HACINUMAN
|
ALİYENLER MEZARLIĞI
|
HACI ALİ BOZDAM
|
TAŞAĞIL
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
İBRAHİM AYDOĞAN
|
KARAPINAR
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
KADİR EKECİK
|
KIZÖREN
|
TEM MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi