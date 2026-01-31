BDDK: Kredi kartı kullanıcılarının yüzde 75’i düzenlemeden etkilenmiyor
BDDK, kredi kartlarında uygulanacak limit düzenlemesine açıklık getirdi. Söz konusu kararların, finansal istikrarın güçlendirilmesini temin etmek amacıyla, bir paket ve ilgili kurumlarla koordine halinde alındığına işaret edildi. Temel hedefin, tüketicinin korunması, alt gelir gruplarının desteklenmesi, yasa dışı bahisle mücadele olduğu vurgulandı.
BDDK'dan yapılan açıklamada, kredi kartlarına ilişkin limit düzenlemesi ile kullanıcıların gelirleriyle orantılı olarak harcama yapmalarının temin edileceği belirtildi.
Aralık 2025 verilerine göre sektörde yaklaşık 13 trilyon 300 milyar liralık bireysel kredi kartı limiti bulunduğu bildirildi.
Açıklamada "Toplam limitin sadece yüzde 21'i kullanılmakla beraber, yüzde 79'u kullanılmamaktadır” denildi.
Sektörde 41 milyona yakın kredi kartı kullanıcısının yüzde 75'inin limitinin 400 bin liranın altında olduğuna işaret edilen açıklamada, "Dolayısıyla kredi kartı kullanıcılarının yüzde 75'i söz konusu karardan etkilenmemektedir” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, 400 bin TL kredi kartı limiti olan bir kart kullanıcısının limitlerinde herhangi bir kesintiye gidilmeyeceği de vurgulandı.
Kredi kartı limitlerinin gelirin 4 katına kadar çıkarılmasının önünde engel bulunmadığı belirtildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”