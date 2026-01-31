Bir çift zarda kaç nokta vardır? Çifte Milyon sorusu

Oyunların ve şans faktörünün vazgeçilmez aracı olan standart bir zar, geometrik olarak bir küptür ve her bir yüzünde 1'den 6'ya kadar rakamları temsil eden noktalar bulunur. Çoğu zaman zarların üzerindeki rakamların toplamıyla (olasılık hesaplarıyla) ilgilensek de, toplam nokta sayısı aslında sabit ve basit bir matematiksel diziye dayanır.

Bir çift zarda toplam kaç nokta vardır?

Öncelikle tek bir zarın üzerindeki nokta sayısını hesaplamak gerekir. Bir zarın yüzeylerindeki noktalar 1, 2, 3, 4, 5$ ve 6 şeklindedir. Bu sayıların toplamı, meşhur Gauss yöntemiyle (frac{n imes (n+1)}{2}) veya basitçe toplayarak bulunabilir

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21$

Standart bir küp zarın tüm yüzlerindeki noktaların toplamı 21'dir. Soru "bir çift" (yani iki adet) zarı sorduğu için bu rakamı ikiyle çarpmamız yeterli olacaktır.

Cevap: 42.

Kaynak: Haber Merkezi