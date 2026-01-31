Arapçadan dilimize geçen futbol terimi hangisidir? Çifte Milyon sorusu

Futbol her ne kadar İngiliz kökenli bir spor dalı olsa ve "ofsayt", "korner", "penaltı" gibi terimlerini bu dilden ödünç almış olsa da, Türkçede kullandığımız bazı temel kavramlar tarihsel ve kültürel etkileşimler sonucu farklı dillerden aramıza katılmıştır. Özellikle adaleti sağlayan ve hüküm veren kişiyi tanımlayan terim, bu bağın en güçlü örneğidir.

Arapçadan dilimize geçen futbol terimi hangisidir?

Seçenekleri incelediğimizde kelimelerin kökenleri şu şekildedir:

Penaltı: İngilizce "penalty" (ceza) kelimesinden gelir.

Gol: İngilizce "goal" (hedef, gaye) kelimesinden gelir.

Korner: İngilizce "corner" (köşe) kelimesinden gelir.

Oyunun yönetiminden sorumlu olan kişiyi ifade eden terim ise Arapça kökenlidir. Arapçada "hüküm veren, engel olan" anlamına gelen "hakam" kelimesinden dilimize geçmiştir.

Cevap: Hakem.

