YAŞAM Haberleri

Yasal olarak silah taşıma hakkı hangi meslek grubunda yoktur? Çifte Milyon sorusu

Güncelleme Tarihi:

Yasal olarak silah taşıma hakkı hangi meslek grubunda yoktur? Çifte Milyon sorusu

Türkiye'de silah taşıma ruhsatı verilecek kişiler; kamu görevlileri, can güvenliği tehdit altında olanlar ve belirli meslek mensupları (arıcılar, kuyumcular, büyük ölçekli arazi sahipleri vb.) olarak kanunla sınırlandırılmıştır.

Yasal olarak silah taşıma hakkı hangi meslek grubunda yoktur?

Seçenekler arasında yer alan arı yetiştiricileri (100 kovan şartıyla), banka müdürleri ve belirli risk altındaki sivil görevliler yasal olarak bu ruhsata başvurabilirler. Ancak belediyelere bağlı olarak görev yapan personeller için durum farklıdır. Zabıta teşkilatında çalışanların görevleri sırasında silah taşıma yetkileri bulunmamaktadır.

Cevap: Zabıta.

Kaynak: Haber Merkezi

