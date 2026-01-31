Türk pop ve rock müziğinin en renkli dönemlerine damga vuran bu parça, hem ritmi hem de esprili ve toplumsal mesaj içeren sözleriyle hafızalarda yer edinmiştir. Özellikle 90'lı yılların enerjisini yansıtan bu şarkı, askere giden gençlerin ve ailelerinin diline pelesenk olmuş bir klasiktir.

"Kızları da Alın Askere" adlı şarkı hangi sanatçıya aittir?

Bu ikonik şarkı, Türk rock müziğinin ve Anadolu rock türünün en önemli figürlerinden biri olan, kendine has tarzı ve derin sözleriyle tanınan sanatçımıza aittir.

Cevap: Erkin Koray.

