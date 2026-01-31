GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Kızları da Alın Askere adlı şarkı hangi sanatçıya aittir?

- Güncelleme Tarihi:

Kızları da Alın Askere adlı şarkı hangi sanatçıya aittir?

Türk pop ve rock müziğinin en renkli dönemlerine damga vuran bu parça, hem ritmi hem de esprili ve toplumsal mesaj içeren sözleriyle hafızalarda yer edinmiştir. Özellikle 90'lı yılların enerjisini yansıtan bu şarkı, askere giden gençlerin ve ailelerinin diline pelesenk olmuş bir klasiktir.

"Kızları da Alın Askere" adlı şarkı hangi sanatçıya aittir?

Bu ikonik şarkı, Türk rock müziğinin ve Anadolu rock türünün en önemli figürlerinden biri olan, kendine has tarzı ve derin sözleriyle tanınan sanatçımıza aittir.

Cevap: Erkin Koray.

Kaynak: Haber Merkezi

