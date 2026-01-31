Başına konduğu kimseye mutluluk getirdiğine inanılan talih kuşu hangisidir? Çifte Milyon sorusu
Türk kültüründe ve mitolojisinde şans, devlet ve saadet kavramları genellikle kanatlı bir simgeyle özdeşleştirilir. "Başına devlet kuşu konmak" deyimiyle de günümüze kadar ulaşan bu inanış, kişinin hayatında beklenmedik, büyük ve hayırlı bir değişikliğin gerçekleşeceğini müjdeler. Bu simgesel kuş, sadece bir şans figürü değil, aynı zamanda iktidar ve bereketin de temsilcisidir.
Başına konduğu kimseye mutluluk ve şans getirdiğine inanılan talih kuşu hangisidir?
Efsanelere göre bu kuş, hükümdar seçimlerinde veya büyük talihlerin belirlenmesinde havada süzülür ve kimin başına konarsa o kişi "devletli" sayılır, büyük bir makama veya servete kavuşurdu. Günümüzde Milli Piyango gibi büyük şans oyunlarıyla da özdeşleşen bu figür, halk arasında belirli bir isimle anılır.
Cevap: Hüma Kuşu (veya halk arasındaki yaygın adıyla Devlet Kuşu).
