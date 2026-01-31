Hangi olaya güneş tutulması denir? Çifte Milyon sorusu

Güneş tutulması, uzaydaki üç gök cisminin mükemmel bir hizada dizilmesiyle gerçekleşen, doğanın en büyüleyici görsel şölenlerinden biridir. Bu olay, aslında devasa bir gölge oyunudur.

Hangi olaya güneş tutulması denir?

Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın gölgesinin Dünya üzerine düşmesi olayına güneş tutulması denir. Bu esnada Ay, Güneş'ten gelen ışınları engellediği için yeryüzünün belirli bölgelerinde Güneş kısmen veya tamamen görünmez hale gelir.

