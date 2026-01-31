GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Ülkemizdeki ilk düzenli televizyon yayınlarının üzerinden kaç yıl geçmiştir? Çifte Milyon sorusu

Güncelleme Tarihi:

Ülkemizdeki ilk düzenli televizyon yayınlarının üzerinden kaç yıl geçmiştir? Çifte Milyon sorusu

Türkiye'de televizyon yayıncılığı, bugün binlerce kanal ve dijital platformla devasa bir sektöre dönüşmüş olsa da, bu yolculuğun başlangıcı oldukça mütevazı adımlarla gerçekleşmiştir. Ülkemizdeki televizyon yayıncılığı tarihi, iki farklı "ilk" üzerinden değerlendirilir:

Ülkemizdeki ilk düzenli televizyon yayınlarının üzerinden kaç yıl geçmiştir?

Türkiye'de resmi ve düzenli televizyon yayıncılığı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) tarafından 31 Ocak 1968 tarihinde Ankara'da başlatılmıştır. Bu tarih, Türk televizyon tarihinin resmi başlangıcı olarak kabul edilir. İçinde bulunduğumuz 2026 yılı itibarıyla, bu tarihi başlangıcın üzerinden tam 58 yıl geçmiştir.

Cevap: 58

Kaynak: Haber Merkezi

