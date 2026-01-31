Hangi kâğıdın ölçüleri diğerlerinden daha büyüktür? Çifte Milyon sorusu

Günlük hayatta en çok A4 kağıdını kullansak da, teknik çizimlerden afiş tasarımlarına kadar pek çok alanda farklı boyutlarda kağıtlar kullanılır. Uluslararası standartlara (ISO 216) göre belirlenen bu ölçü sistemi, aslında oldukça basit bir matematiksel mantığa dayanır. Kağıt numarasındaki rakam küçüldükçe, kağıdın fiziksel alanı tam iki katına çıkarak büyür.

Verilen seçeneklere göre hangi kâğıdın ölçüleri diğerlerinden daha büyüktür?

Kağıt boyutlarını bir bütünün parçaları gibi düşünebiliriz. En büyük standart boyut olan A0 kağıdı ortadan ikiye bölündüğünde A1 elde edilir. A1 ikiye bölündüğünde A2, o da bölündüğünde A3 oluşur. Bu sıralama böylece devam eder. Dolayısıyla, listedeki rakamı en küçük olan kağıt, aslında kapladığı alan bakımından en geniş olanıdır.

Cevap: A1.

(Ölçüleri yaklaşık olarak şöyledir: A1 (594 x 841 mm), A2 (420 x 594 mm), A3 (297 x 420 mm). A14 ise mikroskobik düzeyde çok küçük bir ölçüye tekabül eder.)

Kaynak: Haber Merkezi