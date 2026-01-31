Hangi kâğıdın ölçüleri diğerlerinden daha büyüktür? Çifte Milyon sorusu
- Güncelleme Tarihi:
Günlük hayatta en çok A4 kağıdını kullansak da, teknik çizimlerden afiş tasarımlarına kadar pek çok alanda farklı boyutlarda kağıtlar kullanılır. Uluslararası standartlara (ISO 216) göre belirlenen bu ölçü sistemi, aslında oldukça basit bir matematiksel mantığa dayanır. Kağıt numarasındaki rakam küçüldükçe, kağıdın fiziksel alanı tam iki katına çıkarak büyür.
Verilen seçeneklere göre hangi kâğıdın ölçüleri diğerlerinden daha büyüktür?
Kağıt boyutlarını bir bütünün parçaları gibi düşünebiliriz. En büyük standart boyut olan A0 kağıdı ortadan ikiye bölündüğünde A1 elde edilir. A1 ikiye bölündüğünde A2, o da bölündüğünde A3 oluşur. Bu sıralama böylece devam eder. Dolayısıyla, listedeki rakamı en küçük olan kağıt, aslında kapladığı alan bakımından en geniş olanıdır.
Cevap: A1.
(Ölçüleri yaklaşık olarak şöyledir: A1 (594 x 841 mm), A2 (420 x 594 mm), A3 (297 x 420 mm). A14 ise mikroskobik düzeyde çok küçük bir ölçüye tekabül eder.)
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”