Dışişleri’nden İsrail’in Gazze saldırılarına sert tepki
Dışişleri Bakanlığı, “İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik bugün gerçekleştirdiği saldırıları ve sürdürdüğü ateşkes ihlallerini şiddetle kınıyoruz“ açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanlığı, işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bugün gerçekleştirdiği saldırıları ve sürdürdüğü ateşkes ihlallerini şiddetle kınıyoruz." denilerek, Gazze'deki barış sürecinin yeni bir aşamaya girdiği bir dönemde gerçekleştirilen bu saldırıların, Gazze'de sükunet ve istikrarın tesisine yönelik uluslararası çabaları tehdit ettiği ve İsrail'in bölgede barış istemediğini bir kez daha gösterdiği vurgulandı.
İsrail'in, ateşkesin korunması ve insani yardımların Gazze'ye engelsiz biçimde ulaştırılması başta olmak üzere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla kabul edilen Barış Planı'nın tüm hükümlerine uymasının sağlanması gerektiği yinelenen açıklamada, "Uluslararası toplumun, barış sürecinin ilerletilmesi yönündeki sorumluluğunu yerine getirmesi önem taşımaktadır." ifadeleri kullanıldı.
İsrail ordusunun, son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 37 Filistinli yaşamını yitirmişti.
