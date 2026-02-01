GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Çağdaş Atan sinirlendi: Biraz haddinizi bilin!

Güncelleme Tarihi:

Çağdaş Atan sinirlendi: Biraz haddinizi bilin!

Beşiktaş'a  Süper Lig'in 20.haftasında  2-1 mağlup olan Konyaspor'un Teknik Direktörü Çağdaş Atan basın mensuplarından gelen bir soruya çok sinirlendi.

Soru: "Sosyal medyaya neden bu kadar takılıyorsunuz? Kapatın gitsin. Sizin zamanınızı alıyor, sahaya odaklanın..."

Çağdaş Atan: "Sen soru mu sordun fırça mı attın anlamadım ben? Biraz haddinizi bilin bence."



Çağdaş Atan, "Siz İstanbul medyası olarak Anadolu maçlarına veya yaptığımız basın toplantılarına hakim değilsiniz, anlıyorum, normal. Bizim en büyük sıkıntımız, Adil ve Ndao'nun bahis cezası alması ve ilk yarıda oynayamaması. Sol bek Yasir ile stoper oynadığımız maçlar oldu. Kanat oyuncusu olarak Tunahan cezalıydı. Ndao 12 ay ceza aldı. Sol tarafta oyuncu yok. Jevtovic de sakat. 5-6 tane 11 oyuncusu yok. Bizi çok hırpaladı bu durum. Yönetimimiz ile ilgili bir sıkıntım yok. Devre arası transfer döneminin en başarılı takımı Konyaspor. Tamamen istişare ile tamamlanmış, teknik adam tarafından karar verilmiş bir periyot. İstediğim oyuncuların hepsi alındı. Nagalo'yu aldık, stoper. Baniya'nın sakatlığı var ama 1 aylık iyileşme sürecini göze aldık. Bazoer de döndü. Transfer dönemiyle ilgili şikayetim yok. Kış transfer dönemini görüyorsunuz; Beşiktaş'ın elinde parası var ama kadrosunu daha değerli hale getirmekte zorlanıyor. Biz Anadolu kulübü olarak zorlanmamız doğal ama tek eksiğimiz sol kanat. Hepimiz oraya iyi bir oyuncu gelsin istedik." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

