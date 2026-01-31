GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Çekiciye gizlenmiş 142 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

- Güncelleme Tarihi:

Çekiciye gizlenmiş 142 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir çekicinin dorsesine gizlenmiş 142 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Hakkari'den batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen H.B. ile H.Y. idaresindeki çekici Cizre'de durduruldu.

Aracın dorsesinde yapılan aramada, 142 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu, H.B. ve H.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor

Paylaşımda, "Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin titiz çalışmaları sonucu gerçekleştirilen bu başarılı operasyonda görev alan kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi uyuşturucudan korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor." ifadelerine yer verildi.​​​​​​​

Kaynak: AA

