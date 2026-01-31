Suç örgütü lideri Serdar Sertçelik tutuklandı

Kırmızı bültenle aranan ve 25 Mayıs 2024’te Macaristan’da yakalanarak tutuklanan Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik Türkiye’ye getirilmesinin ardından tutuklandı.
Serdar Sertçelik hakkında 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak', 'kasten öldürmek' ve 'bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürmek' suçlarından kırmızı bülten çıkarılmıştı.
Organize suç örgütü elebaşı Sertçelik, yurt dışına kaçtıktan sonra, 25 Mayıs 2024'te Macaristan sınırında yakalanmıştı.
Türkiye'nin iade talebi üzerine hukuki süreç tamamlandı.
İadesi, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve Macar polisinin iş birliğiyle gerçekleştirildi.
Sertçelik, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ekipleri nezaretinde uçakla Budapeşte'den Ankara'ya getirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Serdar Sertçelik'in tutuklandığını duyurdu.
