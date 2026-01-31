GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 37 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail’in Gazze’ye saldırılarında 37 Filistinli hayatını kaybetti
Katil İsrail ordusunun, son 24 saatte Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 37 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 32 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

İsrail ordusu, güneydeki Han Yunus kentinde yer alan Esda bölgesindeki yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırı insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı.

Nasır Hastanesi'ndeki sağlık görevlileri, saldırıda aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını aktardı.

Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'nde bir apartman dairesini hedef alan İsrail savaş uçaklarının saldırısında ise üçü çocuk, ikisi kadın 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Polis merkezi bombalandı

Açıklamaya göre ayrıca İsrail, Han Yunus ve Gazze'nin kuzeyindeki saldırıların ardından Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde polis merkezini hedef aldı.

Merkeze düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre,13 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun ayrıca, Gazze kentinin batısındaki Nasır Mahallesi'nde bir eve düzenlediği İHA saldırısında ilk belirlemelere göre 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesinde bir apartmana düzenlenen bombalı saldırıda bazı Filistinliler yaralandı. Kentin kuzeybatısındaki Cela Caddesine ve Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampının doğusuna iki hava saldırısı düzenlendi; hiçbir yaralanma bildirilmedi.

İsrail saldırılarının ardından Gazze'deki hastanelere getirilen 3 Filistinlinin ölümüne ilişkin ayrıntı verilmedi.

İsrail'in dün Gazze Şeridi'ne saldırılarında 5 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, dün Gazze Şeridi'nin orta kesiminde El-Magazi Mülteci Kampı'ndaki Ebu Namus Kavşağı'nda bir grup Filistinliyi hedef aldı. Saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

Bir başka bir olayda ise İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinliyi öldürdü.

Kaynak: AA

