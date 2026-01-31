GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Beşiktaş - Konyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu!

Hasan Yıldırım
Muhabir

Güncelleme Tarihi:

Beşiktaş - Konyaspor maçının ilk 11’leri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlıyor. Siyah-beyazlılar Ligde 33 puanla 5. sırada yer alıyor. 

Konyaspor zorlu İstanbul deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek hanesine yazdırmak istiyor.

Hakem Kim Olacak

Karşılaşmayı Batuhan Kolak yönetecek. Maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak ise Davut Dakul Çelik görev yapacak.

Hangi Stadyumda Oynanacak

Mücadele, İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda (Beşiktaş Park) oynanacaktır.

Maçın İlk 11'leri

Beşiktaş İlk 11

Ersin Destanoğlu (30), Gökhan Sazdağı (25), Tiago Djalo (35), Emirhan Topçu (53), Rıdvan Yılmaz (33), Salih Uçan (8), Orkun Kökçü (10), Vaclav Cerny (18), Cengiz Ünder (11), El Bilal Toure (19), Mustafa Erhan Hekimoğlu (91).

Yedek Kulübesi

Maçın gidişatına göre oyuna girmesi beklenen isimler:

Emre Bilgin, Wilfred Ndidi, Milot Rashica, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, Kristjan Asllani, Jota Silva, Devrim Şahin, Yasin Özcan.

Konyaspor İlk 11

Bahadır Han Güngördü (13), Uğurcan Yazğılı (5), Adil Demirbağ (4), Riechedly Bazoer (20), Guilherme (12), Morten Bjorlo (42), Berkan Kutlu (18), Deniz Türüç (9), Enis Bardhi (10), Jackson Muleka (40), Blaz Kramer (99).

Yedek Kulübesi

Maçın gidişatına göre oyuna girmesi beklenen isimler:

Deniz, Yasir, Tunahan, Esat, Arif, Marko, Svendsen, Nagalo, Melih.

