Beşiktaş - Konyaspor maçının ilk 11’leri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlıyor. Siyah-beyazlılar Ligde 33 puanla 5. sırada yer alıyor.
Konyaspor zorlu İstanbul deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek hanesine yazdırmak istiyor.
Hakem Kim Olacak
Karşılaşmayı Batuhan Kolak yönetecek. Maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak ise Davut Dakul Çelik görev yapacak.
Hangi Stadyumda Oynanacak
Mücadele, İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda (Beşiktaş Park) oynanacaktır.
Maçın İlk 11'leri
Beşiktaş İlk 11
Ersin Destanoğlu (30), Gökhan Sazdağı (25), Tiago Djalo (35), Emirhan Topçu (53), Rıdvan Yılmaz (33), Salih Uçan (8), Orkun Kökçü (10), Vaclav Cerny (18), Cengiz Ünder (11), El Bilal Toure (19), Mustafa Erhan Hekimoğlu (91).
Yedek Kulübesi
Maçın gidişatına göre oyuna girmesi beklenen isimler:
Emre Bilgin, Wilfred Ndidi, Milot Rashica, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, Kristjan Asllani, Jota Silva, Devrim Şahin, Yasin Özcan.
Konyaspor İlk 11
Bahadır Han Güngördü (13), Uğurcan Yazğılı (5), Adil Demirbağ (4), Riechedly Bazoer (20), Guilherme (12), Morten Bjorlo (42), Berkan Kutlu (18), Deniz Türüç (9), Enis Bardhi (10), Jackson Muleka (40), Blaz Kramer (99).
Yedek Kulübesi
Maçın gidişatına göre oyuna girmesi beklenen isimler:
Deniz, Yasir, Tunahan, Esat, Arif, Marko, Svendsen, Nagalo, Melih.