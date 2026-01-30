Konyalı Hayırsever iş insanı Halil İbrahim Sayar vefat etti

Konya'nın köklü iş insanlarından Halil İbrahim Sayar, 106 yaşında hayatını kaybetti.
Çalışma Azmi ve Üretkenliğiyle Takdir Topladı
Uzun yıllar boyunca Konya'da iş dünyası ve sivil toplum alanlarında aktif rol üstlenen Halil İbrahim Sayar, ilerleyen yaşına rağmen çalışma azmi ve üretkenliğiyle takdir topluyordu.
Hayır Faaliyetleriyle Tanınıyordu
Özellikle hayır faaliyetleriyle tanınan Sayar, birçok sosyal projeye destek vererek toplumun farklı kesimlerine dokunmayı başardı.
İş Dünyası ve Sivil Toplumda Derin Üzüntü
Halil İbrahim Sayar'ın vefatı, Konya iş dünyası ve sivil toplum çevrelerinde derin üzüntüye neden oldu.
