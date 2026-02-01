GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,62
EURO
51,62
STERLİN
59,73
GRAM
7.350,01
ÇEYREK
12.065,17
YARIM ALTIN
24.003,94
CUMHURİYET ALTINI
47.857,08
GÜNCEL Haberleri

Bakan Bayraktar: Önümüzdeki 2 yılda 200 milyon metreküplük gazı gemilerle alır hale geleceğiz

- Güncelleme Tarihi:

Bakan Bayraktar: Önümüzdeki 2 yılda 200 milyon metreküplük gazı gemilerle alır hale geleceğiz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Önümüzdeki 2 yılda şu anda 160 milyon metreküp olan, yani bizim ülke olarak ihtiyaç duyduğumuz gazın neredeyse yarısını sıvılaştırılmış şekilde karşılama hedefini biraz daha ileri götüreceğiz ve günlük 200 milyon metreküplük bir gazı inşallah gemilerle alır hale geleceğiz” dedi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesine gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Terminali'nde bulunan Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) gemisi Ertuğrul Gazi'nin 139'uncu transferini inceledi. Burada açıklamada bulunan Bakan Bayraktar, "Bugün burada BOTAŞ'ın 2018 yılında devreye aldığımız Ertuğrul Gazi FSRU gemimizi görüyorsunuz. Türkiye tabii doğal gazda çok önemli bir ülke. Vatandaşlarımızın özellikle içinde bulunduğumuz kış mevsiminde çok daha yoğun bir şekilde hissettiği doğal gaz ihtiyacının bir kısmını biz malumunuz boru hatlarımızla ama yine önemli bir miktarını, son dönemde yaptığımız yatırımlarla sıvılaştırılmış bir şekilde gemilerle alıyoruz. Ülkemize gemilerle gelen sıvılaştırılmış doğal gazı da tekrar sistemimizde kullanabilmek için gazlaştırmamız gerekiyor. Arkamızda görmüş olduğunuz bizim Ertuğrul Gazi gemimiz işte bu işlevi yerine getiriyor ve günde yaklaşık 28 milyon metreküp sıvı haldeki doğal gazı gaz fazına döndürüyor" diye konuştu.

17 İLİN DOĞAL GAZ İHTİYACINI KARŞILIYOR

Son 8 yılda 140'a yakın, gemiden gemiye bu transferin gerçekleştirildiğini ifade eden Bakan Bayraktar, "Şu an bu işlemin arkamızda gördüğünüz üzere 139'uncusu gerçekleştiriliyor. Şimdi içinde bulunduğumuz Hatay ilimiz olmak üzere Osmaniye ve bu civardaki yaklaşık 17 ilin kış aylarında ihtiyaç duyduğu gazı aslında biz buradaki bu tesisimizden, bu gemimizden sağlamış oluyoruz. Dolayısıyla bu, bölgemizin arz güvenliği için hakikaten çok önemli. Şimdi tabii kendi gazımızı da üretiyoruz. Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimimiz, boru hatlarıyla komşularımızdan aldığımız doğal gaz ve özellikle biraz önce ifade ettiğim gibi son yıllarda yaptığımız yatırımlarla çok önemli bir miktarda doğal gazı da gemilerle alır hale geldik. Bu, ülkemizin hem çeşitlendirme açısından hem daha uygun fiyatlı rekabetçi fiyatlarla gaza erişimimiz için önemli. Burada 7 gün 24 saat çalışan bir ekibimiz var” ifadelerini kullandı.

İKİ YENİ FSRU TESİSİ PLANLANIYOR

İki yeni FSRU tesisi planlaması içerisinde olduklarının müjdesini veren Bakan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Bugün vesilesiyle şunu ifade etmek isterim; biz inşallah önümüzdeki süreçte bu tesisin yanına bir tane daha bir 28 milyon metreküplük gazlaştırma yapacak yeni bir FSRU planlaması ve çalışması içerisindeyiz. En kısa zamanda onun da mühendislik çalışmasını bitirip BOTAŞ aracılığıyla buradaki kapasiteyi iki katına çıkaracağız. Yine Akdeniz'de bir başka FSRU planımız var. Dolayısıyla önümüzdeki 2 yılda şu anda 160 milyon metreküp olan, yani bizim ülke olarak ihtiyaç duyduğumuz gazın neredeyse yarısını sıvılaştırılmış şekilde karşılama hedefini biraz daha ileri götüreceğiz ve günlük 200 milyon metreküplük bir gazı inşallah gemilerle alır hale geleceğiz. Dörtyol yeni bir FSRU ile iki katına çıkacak, buraya yeni bir tesis daha yapıyoruz. İnşallah Akdeniz'de Gazipaşa-Anamur arasındaki bir lokasyonda da yeni bir FSRU ile artık çok daha güçlü bir şekilde doğal gaz altyapımızı hazır hale getireceğiz.”

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER