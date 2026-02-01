Türkiye’den Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne başsağlığı mesajı
Türkiye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki madende meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki madende meydana gelen toprak kayması nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Rubaya kentindeki koltan madeninde dün meydana gelen kazada 226 maden işçisi hayatını kaybetmişti.
