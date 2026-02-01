GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Bir zamanlar tamamen sular altında kalan köy şimdi de kar altında kaldı

Bir zamanlar tamamen sular altında kalan köy şimdi de kar altında kaldı
Sivas’ta kuraklık nedeniyle Pusat Barajı’nın suyu çekildi. Suyun azalmasıyla ortaya çıkan eski Pusat köyü, yıllar sonra kar altında kaldı.

Sivas'ta inşasına 2006 yılında başlanan ve 4 yıl sonra tamamlanarak su tutan Pusat Barajı, yurt genelinde yaşanan kuraklıktan etkilendi. Baraj inşa edilirken taşınan ve bir dönem sular altında kalan eski Pusat köyü gün yüzüne çıktı.

Yaklaşık 16 yıl sonra tamamen ortaya çıkan eski Pusat köyü, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı sonrası tamamen kar altında kaldı. Köyün ortaya çıkması, yaşanan kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi. Kar altında kalan köy ve Pusat Barajı, dron ile görüntülendi.

Kaynak: İHA

