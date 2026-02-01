Bir zamanlar tamamen sular altında kalan köy şimdi de kar altında kaldı

Sivas'ta inşasına 2006 yılında başlanan ve 4 yıl sonra tamamlanarak su tutan Pusat Barajı, yurt genelinde yaşanan kuraklıktan etkilendi. Baraj inşa edilirken taşınan ve bir dönem sular altında kalan eski Pusat köyü gün yüzüne çıktı.
Yaklaşık 16 yıl sonra tamamen ortaya çıkan eski Pusat köyü, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı sonrası tamamen kar altında kaldı. Köyün ortaya çıkması, yaşanan kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi. Kar altında kalan köy ve Pusat Barajı, dron ile görüntülendi.
Kaynak: İHA