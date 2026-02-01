Başkan Altay: “Berat kandilimiz mübarek olsun’’

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mübarek Berat Kandili vesilesiyle bir mesaj yayımlayarak, “Berat Kandili’nin başta şehrimiz ve ülkemiz olmak üzere, tüm İslam coğrafyasında huzura, barışa ve esenliğe vesile olmasını diliyorum. Rabbim hepimizi sağlıkla önce Ramazan ayına, sonra bayrama kavuştursun inşallah.” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mübarek Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mübarek Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan Berat Kandili, geceye yazılmış bir rahmet mührü gibidir. O gece semanın kapıları ardına kadar açılır; yeryüzü affın, mağfiretin, arınmanın iklimine kavuşur. Bu mübarek gece, kalbimizin içindeki kırık dökük ne varsa onaran; insanın kendisine, Rabbine ve hayata yeniden "bismillah” dediği kutlu bir duraktır.

Şüphesiz ki bu gece, geçmişin muhasebesini yaparken, yarınlara halis niyetlerle yürümek için eşsiz bir fırsattır. Bu mübarek gecede sadece kendimiz için değil, başta Gazze olmak üzere, dünya üzerindeki gözü yaşlı mazlumlar ve tüm Müslüman kardeşlerimizin selameti için yüce Rabbimize yakarışta bulunalım.

Rabbim, milletimizi ve tüm İslam âlemini fitneden, ayrılıktan, darlıktan muhafaza eylesin; gönüllerimizi imanla, dilimizi duayla, yollarımızı hayırla mamur kılsın.

Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Berat Kandili'nin başta şehrimiz ve ülkemiz olmak üzere, tüm İslam coğrafyasında huzura, barışa ve esenliğe vesile olmasını diliyorum. Rabbim hepimizi sağlıkla önce Ramazan ayına, sonra bayrama kavuştursun inşallah.

Berat Kandilimiz mübarek olsun.”

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu