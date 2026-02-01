GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,62
EURO
51,62
STERLİN
59,73
GRAM
7.350,01
ÇEYREK
12.065,17
YARIM ALTIN
24.003,94
CUMHURİYET ALTINI
47.857,08
KONYA Haberleri

Konya’da cinayet! Kız meselesi kanlı bitti

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da cinayet! Kız meselesi kanlı bitti

Cihanbeyli ilçesinde, aralarında daha önce husumet bulunan 21 yaşındaki Berat B., çıkan tartışma sırasında Mehmet Ali Yiğit'i tabancayla vurarak hayatını kaybetmesine neden oldu. Olay, 26 Ocak 2026 günü saat 01.00 sıralarında meydana geldi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre, Cihanbeyli'de karşılaşan Berat B. ile Mehmet Ali Yiğit arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine Berat B., yanında bulunan tabancayla Mehmet Ali Yiğit'e ateş etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Ali Yiğit'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

ŞÜPHELİ İL İL KAÇTI

Olayın ardından kaçan şüpheli Berat B.'nin yakalanması için Cihanbeyli Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda zanlının önce Ankara'nın Haymana ilçesine giderek S.Ö. isimli şahsın yanında saklandığı tespit edildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde Haymana'da 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

VİRANŞEHİR'DE YAKALANDI

Çalışmaların devamında Berat B.'nin, kendisine yardım eden S.Ö. ile birlikte Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine kaçtığı belirlendi. Daha önce soruşturma kapsamında, cinayete azmettirdiği iddia edilen 18 yaşındaki Z.Y. gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Düzenlenen operasyonla Berat B., S.Ö. ve yanındaki bir kişi Viranşehir'de yakalanarak gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Mehmet Ali Yiğit'in cenazesi, Cihanbeyli'ye bağlı İnsuyu Mahallesi'nde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Ali Asım Erdem)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER