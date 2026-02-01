Konya’da cinayet! Kız meselesi kanlı bitti

Cihanbeyli ilçesinde, aralarında daha önce husumet bulunan 21 yaşındaki Berat B., çıkan tartışma sırasında Mehmet Ali Yiğit'i tabancayla vurarak hayatını kaybetmesine neden oldu. Olay, 26 Ocak 2026 günü saat 01.00 sıralarında meydana geldi.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
İddiaya göre, Cihanbeyli'de karşılaşan Berat B. ile Mehmet Ali Yiğit arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine Berat B., yanında bulunan tabancayla Mehmet Ali Yiğit'e ateş etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Ali Yiğit'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
ŞÜPHELİ İL İL KAÇTI
Olayın ardından kaçan şüpheli Berat B.'nin yakalanması için Cihanbeyli Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda zanlının önce Ankara'nın Haymana ilçesine giderek S.Ö. isimli şahsın yanında saklandığı tespit edildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde Haymana'da 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
VİRANŞEHİR'DE YAKALANDI
Çalışmaların devamında Berat B.'nin, kendisine yardım eden S.Ö. ile birlikte Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine kaçtığı belirlendi. Daha önce soruşturma kapsamında, cinayete azmettirdiği iddia edilen 18 yaşındaki Z.Y. gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Düzenlenen operasyonla Berat B., S.Ö. ve yanındaki bir kişi Viranşehir'de yakalanarak gözaltına alındı.
Hayatını kaybeden Mehmet Ali Yiğit'in cenazesi, Cihanbeyli'ye bağlı İnsuyu Mahallesi'nde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(Ali Asım Erdem)