MÜSİAD Konya’da Kimya, Metal ve Maden sektörlerinde sürdürülebilir üretim ele alındı

MÜSİAD Konya Şubesi Kimya, Metal ve Maden Sektör Kurulu Toplantısı, sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla şube binasında gerçekleştirildi. Toplantıda; sektörlerin mevcut durumu, karşılaşılan yapısal sorunlar ve geleceğe yönelik stratejik hedefler kapsamlı şekilde ele alındı.
Toplantıya; MÜSİAD Konya Şube Başkanı Osman Ulular, önceki dönem Şube Başkanları Hasan Angı ve Mehmet Hilmi Kağnıcı ile birlikte Kimya, Metal ve Maden Sektör Kurulu üyesi sanayiciler katılım sağladı.
Katılımcılar, sektörün sahadaki güncel ihtiyaçlarını ve beklentilerini değerlendirme fırsatı buldu.
Toplantı kapsamında; maliyet baskıları, hammaddeye erişim, vergi ve mevzuat süreçleri, geri dönüşüm uygulamaları ve küresel rekabet koşulları başta olmak üzere sektörün karşı karşıya olduğu temel başlıklar ele alındı. Saha deneyimlerinin paylaşıldığı görüşmelerde, çözüm odaklı yaklaşımlar ve ortak hareket etmenin önemi vurgulandı.
Gündemin öne çıkan başlıkları arasında; katma değerli üretim, sürdürülebilirlik, stratejik sektörlere yönelim ve nitelikli insan kaynağı ihtiyacı yer aldı. Bu çerçevede, Konya sanayisinin üretim kapasitesini ve rekabet gücünü artırmaya yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.
