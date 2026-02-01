Konya’da park halindeki kamyonette yangın paniği! Bir anda dumanlar yükseldi

Konya'nın Akşehir ilçesinde Kaymakamlık binası yakınlarında park halindeki bir kamyonetin motor kısmında çıkan yangın, çevrede kısa süreli paniğe yol açtı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
MOTOR KISMINDAN DUMANLAR YÜKSELDİ
Edinilen bilgilere göre, 16 RCK 15 plakalı kamyonetin motor bölümünden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, yangının büyümesini önlemek amacıyla hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.
İTFAİYEDEN HIZLI MÜDAHALE
İhbar üzerine Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Akşehir İtfaiye Merkezi ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ardından olası yeniden alevlenmelere karşı motor bölümünde soğutma çalışması yapıldı.
UYARI YAPILDIYangın sırasında çevrede bulunan vatandaşlar kısa süreli endişe yaşarken, güvenlik amacıyla olay yerinde kontrollü önlemler alındı. Yangın sonucunda kamyonetin motor
kısmında ciddi maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, araç sahiplerini olası yangın risklerine karşı periyodik bakım konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.
(Cumali Özer)