Konya’da tarihi dönüşüm projesi! 6 tescilli yapı yeniden canlanacak

Türkiye’nin en büyük ihya projeleri arasında yer alan “Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesi”nin ikinci etabı kapsamında, Aziziye Mahallesi’nde bulunan 6 adet tescilli yapının rekonstrüksiyon çalışmaları başladı.

Karatay Belediyesi, ilçenin tarihi ve kültürel mirasını koruyarak geleceğe taşımak amacıyla, geçmişle gelecek arasında güçlü bir köprü kuracak önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Bu kapsamda Mevlana Türbesi arkasında yer alan tarihi dokunun korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar, planlı ve çok aşamalı bir dönüşüm süreciyle devam ediyor.

ASLINA UYGUN BİR ŞEKİLDE YENİDEN CANLANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğiyle yürütülen projede; birinci etapta yapım çalışmaları hızla devam eden Karatay Arastası, ikinci etapta Aziziye Mahallesi'ndeki 6 tescilli yapının rekonstrüksiyonu, üçüncü etapta ise Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Mevlevihane yer alıyor.

Karatay Belediyesi, Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesi'nin ikinci etabı kapsamında, zamana tanıklık etmiş bu 6 tescilli yapıyı aslına uygun biçimde yeniden inşa ederek hem kültürel mirası korumayı hem de bu mirası gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor. Karatay Arastası'na birkaç adım mesafede bulunan bu yapılar, tamamlandığında bölgenin tarihi dokusunu en canlı şekilde yansıtacak.

KONYA'NIN RUHUNU YANSITAN ÖZEL BİR DURAK

Projede; zemin katlarda Sille taşı, üst katlarda ahşap karkas ve kerpiç yapı sistemi, alaturka kiremitli çatılar gibi geleneksel mimari unsurlar kullanılacak. İkişerli yerleşim düzeniyle planlanan yapılarda mahremiyet ve komşuluk ilişkileri ön planda tutulacak. Ahşap tablalı kapılar, orta sofalı plan şeması, hidrolik kireçli horasan sıva ile nefes alan duvarlar, moloz taş duvarlar ve andezit döşemeli avlular projeye otantik bir kimlik kazandıracak.

Tamamlandığında Karatay Arastası'nın kültür ve turizm aksına önemli katkı sunacak olan bu yapılar, mahalle sakinleri için nitelikli bir yaşam alanı, şehre gelen ziyaretçiler için ise Konya'nın ruhunu yansıtan özel bir durak olacak.

KILCA: KARATAY'IN TARİHİ MİRASINI GELECEĞE TAŞIYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesi'nin ikinci etabı kapsamında Aziziye Mahallesi'nde başlatılan rekonstrüksiyon çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Kılca, hayata geçirilen her hizmetin geleceğe bırakılan kıymetli bir eser olduğunu ifade etti. Projenin, geçmişle gelecek arasında güçlü bir bağ kurduğunu belirten Kılca, tarihi dokunun korunarak yaşatılmasının öncelikleri arasında yer aldığını dile getirdi. 2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yenileme alanı ilan edilen bölgede yürütülen kamulaştırma sürecinin başarıyla tamamlandığını hatırlatan Başkan Kılca, toplam 100 bin metrekarelik alanda üç etap halinde sürdürülen çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Yenileme çalışmalarının yalnızca fiziki bir dönüşüm olmadığını vurgulayan Başkan Kılca, bu projeyle birlikte Karatay'ın tarihsel hafızasının, geleneksel yaşam kültürünün ve mimari mirasının yeniden canlandırıldığını ifade etti. Aslına sadık kalınarak yürütülen çalışmalarla bu güçlü mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının hedeflendiğini belirten Kılca, tamamlandığında bu yapıların Karatay Arastasının kültür ve turizm aksına önemli katkılar sunacağını kaydetti. Başkan Kılca, projenin Karatay ve Konya için hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu