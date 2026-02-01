Art arda katliam gibi kaza! 16 can kaybı var

Antalya ve Burdur'dan peş peşe katliam gibi kaza haberleri geldi. Antalya'da bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu dokuz kişi yaşamını yitirdi. Burdur'da ise iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yedi kişi can verdi.

İLK KAZA HABERİ ANTALYA'DAN

Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Kömürler Kavşağı'nda saat 10.20 sıralarında virajı alamayıp şarampole devrildi.

DOKUZ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada dokuz kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi de yaralandı.

VALİ ŞAHİN: OTOBÜSÜN SÜRATLİ OLDUĞU ANLAŞILIYOR

Antalya Valisi Hulusi Şahin, otobüsün dün akşam Tekirdağ'dan yola çıktığını ve bugün saat 10.20 sıralarında Döşemealtı ilçesindeki Kömürler Kavşağı'nda virajı alamayarak şarampole yuvarlandığını söyledi.

Kazanın nedeninin yapılacak teknik inceleme sonucu tespit edileceğini dile getiren Şahin, "Zemin ıslak, bölgede sis de varmış. Sürat yapılacak bir yer değil, ancak otobüsün süratli olduğu anlaşılıyor." dedi.

Vali Şahin, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaptığı yeni açıklamada da olay yerinde sekiz kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralı olarak hastanelere kaldırıldığını belirtti.

"2 HASTAMIZ AMPÜTE YANİ BİRİNİN AYAĞI BİRİNİN DE KOLU KOPMUŞ"

Şahin, yaralılardan Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan otobüs şoförü İzzet Karaağaç'ın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Böylece vefat sayımız dokuza yükseldi. Diğer 21 yaralıdan şehir hastanesinde olan 4 yaralımız ile yine Eğitim Araştırma Hastanesinde olan 3 yaralımız yani 7 yaralımızın tedavileri kırmızı kodlu olarak devam ediyor, yani durumları ağır. Bunlardan Şehir Hastanesinde olan 2 hastamız ampüte yani birinin ayağı birinin de kolu kopmuş. Onların üniversite hastanesine sevkleri yapılıyor. Akdeniz Üniversitesi'nde ampüte durumda olan iki hastamız, aynı anda ayak ve kollarını dikmek için ekiplerimiz hazır.”

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, kazayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve bir Başsavcıvekili ile iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini açıkladı.

BURDUR'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: YEDİ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bir diğer kaza haberi ise Burdur'dan geldi. Antalya-Isparta Karayolu Kazak Tüneli yakınlarında sürücülerinin ismi henüz öğrenilmeyen 07 BNE 490 plakalı otomobil ile 34 FF 2118 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini bildirdi.

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada da, Ağlasun-Antalya-Isparta Karayolu'nun Isparta istikameti Aşağı Yumrutaş mevkisinde iki otomobilin karıştığı sıkışmalı trafik kazası sonucu 7 kişinin hayatının kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, "Yaralı 5 vatandaşımız ise çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Kaza sonrası bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınmış, arama-kurtarma, sağlık ve trafik ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmüştür. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelerdeki tedavileri devam etmektedir. Yol kontrollü bir şekilde trafiğe açılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bu sabah Antalya ve Burdur'da meydana gelen trafik kazaları içimizi yaktı. Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Antalya-Burdur karayolunda yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 26 vatandaşımız ise yaralanmıştır.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde Yumrutaş köyü mevkiinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ise maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: İHA