7 kişinin hayatını kaybettiği kazada isimler belli oldu
Burdur’un Ağlasun ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada isimler belli oldu. Kazayı duyarak olay yerine gelen hayatını kaybedenlerin yakınları ise büyük üzüntü yaşadı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Ağlasun-Antalya-Isparta Karayolu'nun Isparta istikameti Aşağı Yumrutaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sedat Akgün (41) idaresindeki 34 FF 2118 plakalı Peugeot marka otomobil ile Cuma Ali Süzer (21) yönetimindeki 07 BNE 490 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
İki otomobilin sürücüsü ile araçlarda yolcu konumunda bulunan, Kuzey Akgün (10), Melek Akgün (45), İfaket Aydın (69) ve Nevin Süzer (52) olay yerinde hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Isparta'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Hasan Akdağ (20) da burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerine gelen yakınları fenalık geçirdi
Antalya-Isparta Karayolu tümüyle trafiğe kapatılırken ekiplerin incelemesinin ardından araçlar kaldırıldı. Kazayı duyarak olay yerine gelen hayatını kaybeden vatandaşların yakınları ise fenalık geçirdi. Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”