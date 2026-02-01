Taşınmaz ilanlarında yeni dönem

Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi bugünden itibaren devrede. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, pilot olarak 3 ilde uygulanmaya başlandı. 15 Şubat’tan itibaren Türkiye genelinde zorunlu olacak. Taşınmaz sahipleri, e-Devlet üzerinden kendilerine ait mülkü seçerek emlak işletmelerini yetkilendirebilecek.
Emlak sektöründe şeffaflığı artırmaya yönelik yeni bir adım daha hayata geçirildi. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, kiralık konutların ardından satılık taşınmaz ilanları için de devreye alındı.
Uygulama kapsamında taşınmaz sahipleri, e-Devlet üzerinden ilan sürecinde emlak işletmelerini yetkilendirebilecek. Yetkilendirme olmadan satılık ilan verilemeyecek. Doğrulanan ilanlarda, yetki verildiğini gösteren logo veya ibare yer alacak. Böylece yetkisiz kişilerce açılan ilanların ve sahte fiyat manipülasyonlarının önüne geçilebilecek.
Yetki süresi en fazla 3 ay olacak ve e-Devlet üzerinden uzatılabilecek. Taşınmaz sahibi, verdiği yetkiyi dilediği zaman iptal edebilecek.
Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sistemle, ilan platformlarında yer alan tüm satılık taşınmaz ilanlarının, mülkiyet bilgileriyle eşleşmesi sağlanacak. Emlak sektöründe şeffaflık artırılırken, spekülatif fiyat artışlarının da önünde geçilecek.
Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, ilk aşamada İzmir, Antalya ve Sivas'ta uygulanmaya başlandı. Sistem, 15 Şubat'tan itibaren Türkiye genelinde zorunlu olacak.
