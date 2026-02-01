GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
EKONOMİ Haberleri

Togg’un yeni rengi belli oldu

Togg’un yeni rengi belli oldu
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), araçlarında yeni bir renk seçeneğini kullanıcıların tercihine sunacağını duyurdu.

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, Adana Çukurova'nın pamuk tarlalarından ilhamla tasarlanan beyaz renk "Seyhan”, şubat ayı itibarıyla T10X ve T10F modellerinde kullanılacak.

Yeni renk seçeneğiyle birlikte Akdeniz Bölgesi'ni de renk paletine dahil eden Togg, halihazırda Türkiye'nin farklı bölgelerinden ilhamla oluşturduğu "Anadolu”, "Gemlik”, "Oltu”, "Kula”, "Kapadokya”, "Pamukkale”, "Urla”, "Ayder” ve "Mardin” renklerini kullanıcıların beğenisine sunmuştu.

Şubat ayına özel finansman imkanı

Togg, şubat ayında yeni renk seçeneğiyle birlikte finansman destek kampanyalarına devam edeceğini bildirdi.

Buna göre bireysel ve kurumsal kullanıcılar, T10F V2 ile T10X ve T10F 4More versiyonlarına 750 bin lira tutarında, yüzde sıfır faizli ve 12 ay vadeli kredi imkanıyla sahip olabiliyor.

Kullanıcılar için ayrıca T10X V2 modelinde 500 bin lira tutarında, yüzde sıfır faizli ve 12 ay vadeli kredi seçeneği de sunuluyor. Şirket, daha yüksek tutarda kredi kullanmak isteyenler için farklı vade ve faiz oranlarında alternatif finansman seçenekleri de sağlıyor.

Bireysel kullanıcılar, T10X ve T10F V2 için 1 milyon 700 bin lira krediye yüzde 2,37 faizli 48 ay vade, T10X ve T10F V1 için 1 milyon 300 bin lira krediye yüzde 2,41 faizli 48 ay vade, T10X ve T10F 4More versiyonu için ise 1 milyon 500 bin lira krediye yüzde 2,32 faizli 36 ay vade seçeneklerinden yararlanabiliyor.

Kurumsal kullanıcılar için de T10X ve T10F V1 için 1 milyon 300 bin lira krediye yüzde 2,69 faizli 48 ay vade, T10X ve T10F V2 ile 4More versiyonu için 1 milyon 900 bin lira krediye yüzde 2,66 faizli 48 ay vade imkanları sunuluyor.

Kaynak: AA

