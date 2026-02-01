Kulu Esnaf ve Sanatkârlar Odasında Erdem Öztek güven tazeledi

Sabah saatlerinde başlayan genel kurulda esnaf sandık başına gitti. Yapılan seçimde tek aday olarak katılan mevcut başkan Erdem Öztek yeniden başkan seçildi. Kulu Esnaf Odası'nın olağan genel kurulu bugün yoğun katılımla yapıldı.
Genel kurulda başkanlık için mevcut başkan Erdem Öztek aday oldu. Konuşmanın ardından oy verme işlemine geçildi ve üyeler sandık başına gitti.
Yapılan seçimde kullanılan oyların 164'nü alan mevcut başkan Erdem Öztek yeniden başkan seçildi.
Başkan seçilen Öztek, esnaflara desteklerinden dolayı teşekkür ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.
(Cumali Özer)