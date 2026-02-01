Konya’da Aygırdibi kaynağı erken coştu

Bölge genelindeki yoğun yağışların ardından Konya'nın Bozkır ilçesindeki ünlü mesire alanı Aygırdibi'nde bulunan su kaynağında su seviyesi gözle görülür biçimde yükseldi.

Normal şartlarda Mart-Nisan aylarında canlanan ve "patlayan kaynak" olarak adlandırılan kaynak, bu yıl mevsimden yaklaşık bir ay önce yeniden akmaya başladı.

Yağmura aldırış etmeden bölgeye akın eden piknikçiler ve doğaseverler, Aygırdibi Şelalesi'nin ikinci gözünün de canlanmasıyla ortaya çıkan güzellikleri doyasıya yaşama fırsatı buldu.

"Sularda gözle görülür bir canlanma var"

Bölgeyi ziyaret eden Abdurrahman Keşir, "Geçtiğimiz günlerde, tüm ülkemizde olduğu gibi bu bölgemiz de kuraklıktan nasibini aldı. Ama Allah'a şükürler olsun ki son birkaç gündür bütün sularda gözle görülür bir canlanma, bir coşma var. Biz buraya 'Aygırdibi' deriz. İsmini de şundan alır: Sular burada gerçekten fışkırarak çıkar ve belli bir süre böyle coşkun akar. İnşallah bundan sonra da akmaya devam eder" dedi.

Doğal güzellikleriyle bölge halkının ve ziyaretçilerin ilgisini çeken Aygırdibi'nin erken canlanması, yağışların olumlu etkisinin somut bir göstergesi olarak kaydedildi.

Kaynak: İHA