Damat dehşeti: 5 senelik kin cinayetle bitti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hem kayınpederine hem kayınbiraderine kurşun yağdıran damadın, 5 sene önceki bir olayın kini sebebiyle saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Olay, Kemalpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, damat Adem Ü. husumetli olduğu kayınbabası Ahmet K. (68) ve kayınbiraderi Halil Can K. (35) ile karşı karşıya geldi. Belindeki silahı çeken damat, kurşun yağdırdı.
Damadın tabancasından çıkan mermiler kayınbabasının karnına, kayınbiraderinin ise sol bacağına isabet etti. Mermiler ayrıca, iş yerlerine ve araçlara da isabet etti. Şüpheli koşarak kaçarken, yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan kayınbaba, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, damadın 5 sene önceki olay sebebiyle kurşun yağdırdığı ortaya çıktı.
Adem Ü.'nün, 5 sene önce kanser nedeniyle vefat eden eşi Türkan Ü.'nün mevlit merasimine yakınlarını çağırmadığını iddia ettiği kayınbabasıyla tartışma sonucu olayın yaşandığı öğrenildi. Polis kaçan damadı arıyor.
