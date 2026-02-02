GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,58
EURO
51,39
STERLİN
59,49
GRAM
7.108,07
ÇEYREK
11.668,00
YARIM ALTIN
23.212,02
CUMHURİYET ALTINI
46.278,07
DÜNYA Haberleri

İngiltere bir Rus diplomatı sınır dışı etti

İngiltere bir Rus diplomatı sınır dışı etti
İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağırılan Rusya’nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin’e ülkesinin bir İngiliz diplomatı sınır dışı etmesi nedeniyle tepki iletilirken Londra’daki bir Rus diplomatın sınır dışı edildiği bildirildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Rusya'nın geçen ay bir diplomatımızı sebepsiz ve haksız yere sınır dışı etmesini ve personelimize yönelik dayanaksız iddialarını en sert biçimde kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Kelin'in bu konuda Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı belirtilerek, "Üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Rus Büyükelçiyi çağırarak İngiltere'nin, Büyükelçilik personeline yönelik kışkırtmaları kabul etmeyeceğini net şekilde ifade etti. Bu nedenle bugün, karşılıklı bir adım atarak bir Rus diplomatın akreditasyonunu iptal ediyoruz." denildi.

Rusya'nın "Ukrayna'ya verilen desteği engellemek amacıyla İngiliz diplomatik misyonunun çalışmalarını sürekli olarak aksatmaya çalıştığı" öne sürülen açıklamada, Rusya'nın atacağı yeni adımların tansiyonu yükseltme adımı sayılacağı ve aynı şekilde karşılık göreceği vurgulandı.

İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Danae Dholakia, geçen ay Dışişleri Bakanlığına çağırılmış ve büyükelçilikte görevli diplomat Gareth Samuel Davies'in İngiliz istihbaratıyla bağlantılı çalıştığı gerekçesiyle sınır dışı edildiği bildirilmişti.

Rusya, İngiltere'ye protesto notası vermiş ve Davies'in iki hafta içinde Rusya'dan ayrılması istenmişti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, bu kararı diplomatik misyonların faaliyetlerini göstermesi için gerekli temel koşulları baltalayan bir adım olarak değerlendirmiş ve karşılık verileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER