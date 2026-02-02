GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,58
EURO
51,60
STERLİN
59,79
GRAM
7.038,66
ÇEYREK
11.554,06
YARIM ALTIN
22.984,83
CUMHURİYET ALTINI
45.825,08
DÜNYA Haberleri

Refah Sınır Kapısı’nda sınırlı açılma

Refah Sınır Kapısı’nda sınırlı açılma
İki yıldır kapalı olan Refah Sınır Kapısı sadece yaya geçişleri için açıldı. Filistinliler, Gazze’den Mısır’a geçiş yapabilecek.

Mısır resmi medyasına göre, Rafah sınır kapısı resmi olarak yeniden açıldı ve 50 kişinin Gazze Şeridi'nden ayrılması, 50 kişinin de geri dönmesi bekleniyor.

Associated Press'e konuşan bir Mısırlı yetkili, operasyonun ilk gününde her iki yönde de 50'şer Filistinlinin sınırı geçeceğini belirtti.

⁠İsrail basınına göre günde 150 kişinin çıkışına, 50 kişinin geri girmesine izin verilecek

Mısır devlet medyası da kapının açıldığını doğrularken, sürecin başlangıçta büyük oranda sembolik bir nitelik taşıdığı ifade ediliyor.

İsrail tarafından yapılan açıklamada, giriş ve çıkış yapacak kişilerin Mısır ve İsrail tarafından güvenlik taramasından geçirileceği kaydedildi.

Sınır kapısındaki operasyonlar Avrupa Birliği sınır devriye görevlileri ve sınırlı sayıdaki Filistinli personelin gözetiminde yürütülecek.

İnsani yardım tırlarına henüz izin yok

Mayıs 2024'te İsrail birliklerinin silah kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle kontrolü ele geçirdiği Refah Sınır Kapısı, Gazzeliler için dış dünyaya açılan hayati bir can damarı olma özelliği taşıyor.

Mevcut aşamada sadece yaya geçişlerine izin verilirken, insani yardım malzemesi taşıyan tırların geçişine henüz onay verilmedi.

Gazze'de 16 bin 500'den fazla yaralı ve hasta, yurt dışında tedavi için bekliyor.

Gazze ile Mısır sınırında yer alan Refah Sınır Kapısı, mayıs 2024'ten bu yana İsrail'in işgali altında.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER