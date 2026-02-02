Refah Sınır Kapısı’nda sınırlı açılma

İki yıldır kapalı olan Refah Sınır Kapısı sadece yaya geçişleri için açıldı. Filistinliler, Gazze’den Mısır’a geçiş yapabilecek.

Mısır resmi medyasına göre, Rafah sınır kapısı resmi olarak yeniden açıldı ve 50 kişinin Gazze Şeridi'nden ayrılması, 50 kişinin de geri dönmesi bekleniyor.

Associated Press'e konuşan bir Mısırlı yetkili, operasyonun ilk gününde her iki yönde de 50'şer Filistinlinin sınırı geçeceğini belirtti.

⁠İsrail basınına göre günde 150 kişinin çıkışına, 50 kişinin geri girmesine izin verilecek

Mısır devlet medyası da kapının açıldığını doğrularken, sürecin başlangıçta büyük oranda sembolik bir nitelik taşıdığı ifade ediliyor.

İsrail tarafından yapılan açıklamada, giriş ve çıkış yapacak kişilerin Mısır ve İsrail tarafından güvenlik taramasından geçirileceği kaydedildi.

Sınır kapısındaki operasyonlar Avrupa Birliği sınır devriye görevlileri ve sınırlı sayıdaki Filistinli personelin gözetiminde yürütülecek.

İnsani yardım tırlarına henüz izin yok



Mayıs 2024'te İsrail birliklerinin silah kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle kontrolü ele geçirdiği Refah Sınır Kapısı, Gazzeliler için dış dünyaya açılan hayati bir can damarı olma özelliği taşıyor.

Mevcut aşamada sadece yaya geçişlerine izin verilirken, insani yardım malzemesi taşıyan tırların geçişine henüz onay verilmedi.

Gazze'de 16 bin 500'den fazla yaralı ve hasta, yurt dışında tedavi için bekliyor.

Gazze ile Mısır sınırında yer alan Refah Sınır Kapısı, mayıs 2024'ten bu yana İsrail'in işgali altında.

Kaynak: AA