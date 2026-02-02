Elazığ’da TOKİ kura çekimi Heyecanı Başladı! Elazığ TOKİ kura çekimi CANLI İzle!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğiyle yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde sıra Elazığ’a geldi. Bugün saat 11:00’de Fırat Üniversitesi’nde başlayan kura çekimi ile 3 bin 825 konutun yeni sahipleri belirleniyor. Binlerce vatandaşın ekran başında takip ettiği kura çekilişi, noter denetiminde şeffaf bir şekilde gerçekleştiriliyor.
Elazığ merkez ve ilçelerini kapsayan dev konut projesinin hak sahipliği belirleme kurası, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 11:00 itibarıyla başladı.
Noter huzurunda yapılan çekilişe vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, salon dışındaki binlerce kişi de dijital platformlar üzerinden süreci takip ediyor.
TOKİ, kuranın her anını şeffaflık ilkesi gereği canlı olarak yayınlıyor.
Kura çekimi tamamlandıktan kısa bir süre sonra isim listeleri e-Devlet (Yüzyılın Konut Projesi Hak Sahipliği Sorgulama) ekranında ve toki.gov.tr adresinde aktif hale getirilecek.
3.825 Aile Yeni Yuvasına Kavuşacak
Proje kapsamında Elazığ genelinde toplam 3.825 konut inşa edilecek.
Önemli Not:
