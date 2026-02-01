Salı gidip on iki gün sonra memlekete döneceğim diyen birinin memleket hasreti hangi gün dinecektir? Beyaz’la Joker 50 bin tl’lik soru

Günlük hayatta yapılan tarih ve gün hesaplamaları, özellikle tatil veya memleket planları söz konusu olduğunda oldukça önemlidir. Basit bir toplama işlemi ve haftanın günlerinin döngüsünü kullanarak bu sorunun cevabını kolayca bulabiliriz.

"Salı gidip on iki gün sonra memlekete döneceğim." diyen birinin memleket hasreti hangi gün dinecektir?

Bu hesabı iki farklı yöntemle yapabiliriz:

1. Yöntem (Haftalık Döngü): Bir hafta 7 gündür. Dolayısıyla herhangi bir günden 7 gün sonra yine aynı güne (Salı) gelinir.

Gidiş günü: Salı

7 gün sonra: Yine Salı

Geriye kalan gün: 12 - 7 = 5 gün

Salı'nın üzerine 5 gün sayalım: Çarşamba (1), Perşembe (2), Cuma (3), Cumartesi (4), Pazar (5).

2. Yöntem (Kalanlı Bölme): 12 günü haftanın 7 gününe böldüğümüzde;

12 ÷ 7 = 1 (bölüm) ve 5 (kalan) .

Salı gününün üzerine 5 gün eklediğimizde sonuç yine Pazar çıkacaktır.

Cevap: Pazar.

Kaynak: Haber Merkezi