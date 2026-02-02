GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Karapınar’ın ilk Turizm Acentesi “Seyyah Atlası’’ ilgi görüyor

Ali Asım Erdem
Muhabir
Karapınar'ın ilk turizm acentesi olan  Seyyah Atlası düzenlediği turlar ile ilçe halkından yoğun ilgi görüyor. İlçede uzun süredir hissedilen önemli bir boşluğu dolduran acente, sunduğu kaliteli hizmet anlayışıyla dikkat çekiyor.

Yurt içi v tur organizasyonlarıyla Karapınarlılara yeni seyahat imkânları sunan  Seyyah Atlasi , planlı programları ve müşteri memnuniyetini esas alan yaklaşımıyla kısa sürede güven kazandı. Katılımcılar, turların sorunsuz ve keyifli geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Güvenilirliği ve profesyonel hizmet anlayışıyla tam not alan firma , Karapınar'da turizmin gelişmesine de katkı sağlamayı hedefliyor.

(Ali Asım Erdem)

