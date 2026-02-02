Karapınar’ın ilk Turizm Acentesi “Seyyah Atlası’’ ilgi görüyor

Karapınar'ın ilk turizm acentesi olan Seyyah Atlası düzenlediği turlar ile ilçe halkından yoğun ilgi görüyor. İlçede uzun süredir hissedilen önemli bir boşluğu dolduran acente, sunduğu kaliteli hizmet anlayışıyla dikkat çekiyor.
Yurt içi v tur organizasyonlarıyla Karapınarlılara yeni seyahat imkânları sunan Seyyah Atlasi , planlı programları ve müşteri memnuniyetini esas alan yaklaşımıyla kısa sürede güven kazandı. Katılımcılar, turların sorunsuz ve keyifli geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getiriyor.
Güvenilirliği ve profesyonel hizmet anlayışıyla tam not alan firma , Karapınar'da turizmin gelişmesine de katkı sağlamayı hedefliyor.
(Ali Asım Erdem)