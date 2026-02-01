Rivayete göre Antik Yunanlı oyun yazarı Eshilos, MÖ 456’da hangisinin kafasına çarpması sonucu ölmüştür? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru

Antik Yunan'ın en büyük trajedi yazarlarından biri olan, "Trajedinin Babası" olarak bilinen Eshilos (Aeschylus), eserlerindeki derinlik kadar ölümüyle ilgili anlatılan tuhaf rivayetle de tarihe geçmiştir. MÖ 456 yılında Sicilya'da gerçekleştiği söylenen bu olay, "kaderin cilvesi" teriminin tam bir karşılığı gibidir.

Rivayete göre Antik Yunanlı oyun yazarı Eshilos, MÖ 456'da hangisinin kafasına çarpması sonucu ölmüştür?

Efsaneye göre bir kartal (veya kara kuş), avladığı bir kaplumbağayı kabuğunu kırmak için yukarıdan aşağıya bırakmış; ancak yazarın kel kafasını bir kaya parçası sanarak kaplumbağayı tam üzerine düşürmüştür. Eshilos, kafasına çarpan bu kaplumbağa nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

Cevap: Kaplumbağa.

